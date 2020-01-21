Воронеж, , 17:03 — REGNUM Серийные воры, специализировавшиеся на кражах ценного имущества из припаркованных автомобилей, задержаны в Воронеже, сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова. Двое жителей Ростовской области, 33 и 34 лет, уже имеют судимости за совершение имущественных преступлений.

«В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержаны участники межрегиональной преступной группы, занимавшейся совершением краж денежных средств и другого ценного имущества из припаркованных дорогостоящих транспортных средств», — уточнила Куликова.

По данным полиции, орудовали воры с конца августа 2019 года на территории Воронежа и Павловска — именно с этого времени от жителей стали поступать в полицию заявления о хищении имущества из транспортных средств. Воры разбивали стекла в дорогих автомобилях и похищали деньги, технику и прочие ценные вещи. Потерпевшими признаны четыре человека, общий ущерб, причинённый им, оценивается в сумму более 600 тыс. рублей. Часть имущества была обнаружена и изъята при обыске у одного из фигурантов.

Полиция возбудила четыре уголовных дела о кражах. Подозреваемые в совершении преступления арестованы, теперь им грозит до шести лет колонии.