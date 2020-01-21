Сыктывкар, , 17:04 — REGNUM Несоответствующей действительности сведения об одобрении Дональдом Трампом ресторана Lucky Star признало УФАС Коми. Об этом 21 января сообщает пресс-служба ведомства.

Реклама, выполненная в виде фигуры президента США Дональда Трампа в пиджаке с названием ресторана, держащего в руке поднос с едой, а жестом другой руки выражающего одобрение, была установлена в торгово-развлекательном центре «Макси» у входа в ресторан Lucky Star.

Комиссия УФАС пришла к выводу, что реклама содержит недостоверные сведения об одобрении президентом США объекта рекламирования, которым является ресторан Lucky Star. В рекламе не допускается указание на то, что объект рекламирования одобряется должностными лицами органов государственной власти.

В ведомстве выдано предписание ресторану о прекращении распространения ненадлежащей рекламы. Руководство точки общепита будет привлечено к административной ответственности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении дела УФАС Коми в отношении предпринимателя, разместившего рекламу с «полуобнажённым дьяволом».

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