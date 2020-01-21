Терновский район, Воронежская область, , 16:46 — REGNUM Двое жителей Воронежской области получили огнестрельные ранения в результате нападения неизвестных. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство, сообщила ИА REGNUM 21 января старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская.

Как предварительно установлено, около 01:00 20 января двое мужчин, 36 и 27 лет, в окрестностях села Козловка Терновского района, рядом с купелью, распивали спиртные напитки.

«Неизвестные лица напали на потерпевших, подвергнув их избиению, а также произвели в них несколько выстрелов из гладкоствольного оружия. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия», — уточнили в СК.

Оба мужчины получили огнестрельные ранения, они госпитализированы. Полиция и следователи устанавливают обстоятельства происшествия, устанавливаются подозреваемые в совершении преступления.