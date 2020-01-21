Томск, , 16:11 — REGNUM Представители узбекской диаспоры в Томске намерены перевезти тела погибших при пожаре в Асиновском районе в Узбекистан. Об этом сообщил глава диаспоры Саматула Рузиев.

По его словам, все погибшие проживали в Навоийской области Узбекистана.

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«Я сейчас созвонился с посольством… Как на бумаге все решится, будем поэтапно отправлять (тела погибших в Узбекистан)», — цитирует Рузиева РИА «Томск».

Между тем, по словам главы Асиновского района Николая Данильчука, сначала необходимо провести опознание, затем станет возможна перевозка тел погибших на родину. Он добавил, что районные власти намерены рассмотреть вопрос о выплатах родственникам погибших.

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Как сообщало ИА REGNUM, ночью 21 января произошёл пожар на пилораме «Грин Вуд» в асиновском поселке Причулымский. Сгорело одноэтажное деревянное здание. Погибли 11 человек — десять рабочих из Узбекистана и одна гражданка РФ. Власти региона уточнили, что иностранные рабочие находились в России легально. Возбуждено уголовное дело.

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