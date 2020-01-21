Багдад, , 16:03 — REGNUM Правоохранительные органы Ирака открыли огонь по антиправительственным демонстрантам, в результате чего погиб один человек. Об этом 21 января сообщает Associated Press.

По данным журналистов, столкновение произошло в центре Багдада, силовики пытались деблокировать ключевую трассу Мухаммеда аль-Каима.

Протестующие начали жечь покрышки и бросать различные предметы в сотрудников правопорядка, ответным огнем полиции один человек был убит.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке продолжаются с начала октября 2019 года. Граждане страны вышли на улицы городов с требованием обуздать коррупцию, создать рабочие места.

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