Калуга, , 16:20 — REGNUM Сразу три сообщения о собаках, внешне похожих на волков, которые свободно разгуливают по улицам Калуги, поступили в ночь на 21 января на пульт дежурного Единой городской службы спасения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Животное, похожее на волка калужане видели ночью на улице Октябрьской. Затем под утро три «волка» окружили пару, сидевшую в машине у сквера Мира — это самый центр Калуги. Утром спасателям позвонил мужчина, которого трое агрессивных животных загнали на дерево в районе набережной Яченского водохранилища.

Все сообщения о том, что в Калуге видели животных, похожих на волков, поступили и в полицию. Впрочем, стражи порядка считают, что это были одичавшие, крупного размера собаки. Наряд полиции не нашёл на набережной Яченского водохранилища ни волков, ни других животных. Ранее волка или животное, похожее на него, очевидцы наблюдали в декабре 2019 года в районе калужской улицы Киевка. На видео одно из таких животных растерзало собаку во дворе дома в районе сквера Мира. Впрочем, в Минсельхозе Калужской области утверждают, что это, скорее всего, не волки, а волчаки — специально выведенная порода собак.

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