Порён, , 16:01 — REGNUM На одной из ферм по разведению моллюсков в южнокорейской провинции Чхунчхон-Намдо обнаружили вирус гепатита А. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей местных властей.

По их словам, в результате эпидемиологического расследования, проведенного представителями Управления по контролю качества продуктов и лекарств и министерства морских дел и рыболовства в декабре 2019 года, вирус был обнаружен на ферме в городе Порён.

Отмечается, что все моллюски, выращиваемые в данном регионе, были утилизированы.

По предварительным данным, вирус гепатита А быть вызван загрязненной водой и сточными водами, которые приносило с берега. Для избежания подобных случаев представители Управления по контролю качества продуктов и лекарств, министерства морских дел и рыболовства и администрации провинции Чхунчхон-Намдо приняли решение ускорить строительство очистных сооружений вокруг морских ферм.