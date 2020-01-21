Горловка, ДНР, , 15:55 — REGNUM Украинские формирования нанесли миномётный удар по северной окраине Горловки, сообщили 21 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению от населённого пункта Зайцево (Северное) к населённому пункту Зайцево (Южное). Выпущены шесть мин калибра 120 мм», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ранее украинские силовики обстреляли Зайцево из автоматических гранатомётов и стрелкового оружия.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие стуки боевики ВСУ выпустили по территории ДНР 87 единиц боеприпасов.

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