Тюмень, , 15:45 — REGNUM В Тюмени вынесен приговор водителю-нелегалу за гибель в дорожно-транспортном происшествии 73-летней судьи в отставке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Следствием и судом установлено, что 5 июня 2019 года водитель на грузовой «ГАЗели» на перекрёстке сбил 73-летнюю судью в отставке. Женщина скончалась в медучреждении.

Водитель, как выяснилось в ходе следствия, являясь гражданином Таджикистана, в 2017 году был выдворен из России за нарушение правил пребывания, и въезд в страну ему был запрещён. Тогда он поменял на родине имя и через Красноярск в апреле 2018 года вновь въехал в РФ, обосновавшись в Тюмени.

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор 26-летнего гражданину Таджикистана по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Иностранцу назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, на аналогичный срок он лишён права управлять транспортными средствами в России.