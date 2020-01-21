Уфа, , 15:54 — REGNUM Тяжелую травму ноги получила работник Учалинского ГОКа после наезда на нее вагона. Об этом 21 января сообщает пресс-служба государственной инспекции труда по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, несчастный случай произошел 17 января с 44-летней машинисткой компрессорной установки фильтровально-сушильного отделения обогатительной фабрики предприятия. На переезде № 7 фабрики на женщину наехал хвостовой вагон поезда.

В настоящее время сотрудники Гострудинспекции Башкирии выясняют все обстоятельства произошедшего.

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