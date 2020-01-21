Ульяновск, , 15:38 — REGNUM В Ульяновске вынесен приговор двум жителям, которых обвинили в серии тяжких преступлений, в том числе в смерти мужчины. Злоумышленники вину свою не признали, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Преступления были совершены в Ульяновске. Следствием и судом установлено, что ночью 29 марта 2019 года мужчины ворвались в квартиру потерпевшего и его бывшей супруги, где нанесли им более 100 ударов руками, ногами, деревянной ножкой от стола и стеклянным чайником по различным частям тела. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

В ведомстве отмечают, что фигуранты уголовных дел вину не признали. На допросах было установлено, что один из злоумышленников ранее отбывал наказание с потерпевшим в одном исправительном учреждении.

«Ранее он с ним конфликтовал и пришел выяснить отношения», — говорят правоохранители, отмечая, что второй фигурант уголовного дела с потерпевшим не был знаком, но совершил преступления «в силу дружеских отношений» .

Мужчины признаны виновными в незаконном проникновении в жилище, умышленном причинении лёгкого и тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего. Им назначено 13,5 лет и 11 лет два месяца колонии строгого режима. Также они должны выплатить потерпевшей и сестре погибшего 1,8 млн рублей. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области было раскрыто убийство 83-летней старушки, совершенное девять лет назад. В совершении преступления подозревают 34-летнего местного жителя, который отбывает наказание в Мурманской области. По версии правоохранителей, мужчина в декабре 2010 года проводил ремонт в квартире потерпевшей, где у них возник конфликт, в ходе которого злоумышленник напал на пенсионерку.

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