Самара, , 15:30 — REGNUM Грудной ребенок пострадал во время аварии с участием трех автомобилей в Самаре. Об этом 21 января сообщает пресс-служба МВД по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла утром 21 января на перекрестке улиц Антоново-Овсеенко-Карбышева.

Отмечается, что помощь врачей потребовалась женщине с грудным ребенком, которые ехали в одном из автомобилей. После осмотра врачами, малыш был госпитализирован.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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