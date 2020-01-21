Асиновский р-н, , 15:14 — REGNUM Пожар в посёлке Причулымский Асиновского района Томской области, унесший 11 жизней, заставил чиновников задуматься о пожарной безопасности.

Как сообщили ИА REGNUM в администрации Томской области, губернатор региона Сергей Жвачкин поручил своему заместителю по вопросам безопасности Игорю Толстоносову вместе с органами МЧС провести проверку пожарной безопасности, условий труда и проживания работников на предприятиях, подобных тому, чьи работники погибли 21 января при пожаре.

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Всего в Томской области насчитали 378 таких хозяйствующих субъектов.

«Мало того, что люди жили в непредназначенном для этого здании, так ещё и на окнах в нём были установлены решётки», — подчеркнул губернатор.

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Как сообщало ИА REGNUM, смертельный пожар произошёл ночью 21 января в посёлке Причулымский. Загорелось одноэтажное деревянное строение, где проживали рабочие. Погибли 10 граждан Узбекистана и одна гражданка России. Возбуждено уголовное дело.

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