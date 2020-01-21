Хвачхон, Южная Корея, , 15:01 — REGNUM В Южной Корее продолжают фиксировать гибель диких кабанов от африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.

По их словам, туша кабана была обнаружена 20 января недалеко от специального ограждения, расположенного у подножия горы в районе Пхунсан-ри уезда Хвачхон.

В настоящее время число случаев заражения диких животных данным вирусом увеличилось до восьмидесяти восьми.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.