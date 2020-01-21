Анкара, , 14:52 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали троих человек по подозрению в отправке четырех беспилотников курдским повстанцам в Сирию, об этом 21 января сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, спецоперации по поимке обвиняемых прошли сразу в нескольких провинциях страны на основании ордеров, выданных прокуратурой.

Власти Турции считают курдских повстанцев в Сирии террористами, обвиняя их в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), ведя против ополченцев вооруженные действия.

Вклад курдов в борьбу с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Анкара отрицает.

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