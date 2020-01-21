Самара, , 14:47 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в Самаре по факту незаконного проведения азартных игр. Об этом 21 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, в прошлом году в нежилом помещении на проспекте Кирова, 66 было незаконно организовано проведение азартных игр. В своей деятельности организаторы использовали соответствующее игровое оборудование, которое было установлено в не игорной зоны.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

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