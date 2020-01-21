Томск, , 14:42 — REGNUM Томские следователи обнародовали информацию о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели одиннадцати человек при пожаре в посёлке Причулымский Асиновского района.

Как сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Томской области, в ООО «Гринвуд» и в УФМС по городу Асино проведены обыски, изъята документация. Устанавливается местонахождение директора ООО «Гринвуд» (на официальном сайте администрации Томской области — ООО «Грин Вуд», прим. ред.).

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Следователи осмотрели место происшествия. Допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 21 января в посёлке Причулымский Асиновского района Томской области загорелся одноэтажный деревянный жилой дом. Погибли 11 человек. По данным региональных властей, это иностранные рабочие (десять граждан Узбекистана) и гражданка России.

Предположительно, погибшие являлись работниками коммерческого предприятия по переработке древесины ООО «Гринвуд».

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Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК.

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