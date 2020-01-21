Посёлок городского типа Станица Луганская, ЛНР, , 14:46 — REGNUM На пункте пропуска между ЛНР и Украиной в районе населённого пункта Станица Луганская умер мужчина, сообщило 21 января информационное агентство УНИАН.

84-летний пенсионер пересёк мост между ЛНР и Украиной, но ему стало плохо. Спасти мужчину не удалось.

Напомним, после начала гражданской войны Украина отказалась платить пенсии жителям ДНР и ЛНР. Украинские власти заставляют пожилых людей ежемесячно ездить на подконтрольную Украине территорию.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на линии разграничения между Донбассом и Украиной скончались 27 человек. Медицинская помощь понадобилась 301 человеку.

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