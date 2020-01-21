Рига, , 14:40 — REGNUM Представители Государственной полиции Риги сообщили о задержании мужчины, подозреваемого в совершении актов вандализма в отношении припаркованного на улице и во дворах автотранспорта. Об этом пишет портал Tvnet.lv.

По их данным, в этих действиях подозревают мужчину 1990 года рождения. Следствие считает, что в состоянии алкогольного опьянения мужчина повредил более 10 припаркованных автомобилей. Речь идёт о разбитых стёклах и зеркалах.

Отмечается, что подозреваемый был задержан полицейскими на месте преступления.