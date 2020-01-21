Каа-Хемский район, Тува, , 14:40 — REGNUM В Туве сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, авария произошла в селе Сарыг-Сеп Каа-Хемского района утром 21 января.

Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-219 000 превысил скорость и, не справившись с управлением врезался в опору линии электропередачи. От сильного удара машина опрокинулась.

«В результате автоаварии на месте происшествия скончались 29-летний водитель и 46-летний пассажир — оба жители села Сарыг-Сеп», — добавили в МВД.

Второй пассажир был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.

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