Тбилиси, , 14:27 — REGNUM Отец и сын были найдены мертвыми в своей квартире в грузинском городе Рустави 21 января. Об этом с места событий передает корреспондент Первого канала грузинского телевидения.

Журналист сообщает, что тела погибших обнаружил их родственник, который зашел в квартиру. Одно из тел находилось в ванной, другое — в прихожей. На место происшествия приехали представители компании «Сокар Газ». Есть предположение, что смерть наступила из-за отравления бытовым газом.

Как рассказали представители МВД Грузии, по данному инциденту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при размещении объектов газопродуктов, повлекшее смерть человека».