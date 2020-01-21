Самара, , 14:25 — REGNUM Движение судов по маршруту «Самара — с. Рождествено» ограничили в Самаре. Об этом 21 января сообщает пресс-служба министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, движение судов было ограничено с 21 января из-за торосов, образовавшихся в районе остановки «Проран» на входе в Воложку.

Сообщается, что суда на воздушных подушках не предназначены для движения по торосам, поскольку у них забиваются винты.

Отмечается, что тяжелая ледовая обстановка сложилась в результате положительных температур воздуха на территории области.

По словам чиновников, движение судов будет возобновлено сразу после улучшения ледовой обстановки. В настоящее время чиновники организовали мониторинг.

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