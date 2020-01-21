Ярославль, , 14:16 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков прокомментировал арест своего заместителя по вопросам градостроительства Рината Бадаева. Интервью с мэром размещено на странице «Клуб социологов» в Facebook.

Арест Рината Бадаева

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бадаев был задержан и арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В Ярославскую область Бадаева пригласил сам Владимир Волков, вместе они работали ранее в подмосковном Красково и Переславле-Залесском.

«Для меня это, конечно, удар, так как человек, который был на этом посту, Бадаев Ринат, он отвечал всем критериям. Он был работоспособным, он тянул вопросы, связанные с блоком стройки, они разноплановые», — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Волков не стал осуждать действия Бадаева, сказав, что не обладает подробной информацией о задержании. По словам Волкова, арест тяжело отразится на работе мэрии, так как начало года — это запуск новых проектов. Отметим, что кресло главы профильного департамента градостроительства также вакантно. Между тем Владимир Волков обещал, что чиновники справятся.

На суде об избрании меры пресечения была представлена положительная характеристика на Бадаева, подписанная мэром Волковым.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший заместитель мэра Ярославля арестован