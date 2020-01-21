Екатеринбург, , 13:56 — REGNUM В Екатеринбурге снегоуборщик сбил молодого человека рядом с Главпочтамтом. Об этом сообщает Е1.

ДТП с участием снегоуборочной машины произошло на тротуаре. На месте происшествия уже находятся сотрудники ГИБДД, которые уточняют обстоятельства инцидента.

Пострадавшего увезли на машине реанимации. По предварительной информации, молодой горожанин не получил серьёзных травм.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года снегоуборочный погрузчик сбил 17-летнего подростка на пешеходном тротуаре в Екатеринбурге. Юноша получил травму позвоночника.

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