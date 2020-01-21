Уфа, , 13:57 — REGNUM Директора предприятия в Башкирии обвиняют в уклонении от уплаты 7,6 миллионов рублей налогов. Об этом 21 января сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, в 2014—2015 годах 38-летний обвиняемый подписал с подставными фирмами фиктивные договоры и внес в декларации недостоверную информацию о расчетах по данным соглашениям. На основании этих документов налоговая служба предоставила предприятию налоговый вычет. В результате таких действий организация уклонилась от уплаты НДС в размере более 7,6 миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ.

Отмечается, что обвиняемый свою вину признал.

Прокуратура Башкирии потребовала через суд взыскать с обвиняемого сумму причиненного государству ущерба. В настоящее время на гаражный бокс и прицеп, которые принадлежат фигуранту уголовного дела, наложен арест.

В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

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