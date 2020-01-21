Хойчжоу, , 14:04 — REGNUM Фрагмент видеозаписи, якобы запечатлевшей транспортировку заражённого новым коронавирусом человека в Китае, попало в соцсети. Ролик также доступен для просмотра в YouTube.

В коротком ролике показано, как два человека в защитной медицинской одежде достают из кареты скорой помощи каталку с пациентом. Лежащий человек накрыт пластиковым колпаком.

Отмечается, что видео снято в городе Хойчжоу провинции Гуандун. Официальных подтверждений подлинности видео нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в китайской провинции Гуандун зафиксировали случаи заболевания пневмонией нового типа.

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