Ростов-на-Дону, , 13:42 — REGNUM Об ухудшении погодных условий предупредили жителей Ростовской области спасатели. В региональном управлении МЧС России ИА REGNUM уточнили, что на Дону усилится ветер.

Так, согласно прогнозу синоптиков, в дневные часы 21 января местами по области ожидаются небольшой снег, мокрый снег и дождь. Не исключён гололёд, туман, изморозь, гололедица. Максимальная температура воздуха составит +4 градуса.

При этом ветер северо-западного и западного направлений усилится — местами возможны порывы до 14 метров в секунду.