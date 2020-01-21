Краснодар, 21 января 2020, 13:42 — REGNUM 803 упаковки таблеток 14 наименований медикаментов изъяли таможенники в аэропорту «Краснодар» у пассажира, прибывшего рейсом Гоа — Краснодар, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления 21 января.
Незадекларированную коммерческую партию медицинских препаратов из Индии таможенники обнаружили при проведении выборочного таможенного контроля в сопровождаемом багаже и ручной клади пассажиров у гражданина России.
Мужчина объяснил, что все медикаменты он приобрёл для себя лично и для своих родственников в Индии. Стоимость товара, по его словам, составила около 50 тыс. рублей, при этом чеки у него отсутствовали. Таможенники усомнились в том, что партия товара предназначается для личного пользования.
Медикаменты направлены на первичную комплексную химическую, идентификационную, товароведческую таможенную экспертизу. В зависимости от химического состава препаратов будет принято решение о привлечении пассажира к ответственности. Товар в настоящее время изъят.