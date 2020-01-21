Краснодар, , 13:42 — REGNUM 803 упаковки таблеток 14 наименований медикаментов изъяли таможенники в аэропорту «Краснодар» у пассажира, прибывшего рейсом Гоа — Краснодар, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления 21 января.

Незадекларированную коммерческую партию медицинских препаратов из Индии таможенники обнаружили при проведении выборочного таможенного контроля в сопровождаемом багаже и ручной клади пассажиров у гражданина России.

Мужчина объяснил, что все медикаменты он приобрёл для себя лично и для своих родственников в Индии. Стоимость товара, по его словам, составила около 50 тыс. рублей, при этом чеки у него отсутствовали. Таможенники усомнились в том, что партия товара предназначается для личного пользования.

«Количество, характер, потребительские свойства, а также функциональное предназначение товаров, обнаруженных у пассажира, дали основание сделать вывод о том, что ввозимые товары предназначены не для личного пользования, а ввозятся с целью использования их в коммерческой деятельности», — уточнили в ведомстве.

Медикаменты направлены на первичную комплексную химическую, идентификационную, товароведческую таможенную экспертизу. В зависимости от химического состава препаратов будет принято решение о привлечении пассажира к ответственности. Товар в настоящее время изъят.