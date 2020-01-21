* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Анкара, , 13:39 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали по меньшей мере семь человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 21 января сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация по поимке подозреваемых в террористической деятельности прошла в провинции Хатай. Задержанные обвиняются в участии в боевых действиях в Сирии с 2014 года.

Напомним, Турция признала ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористической группировкой в 2013 году, с тех пор от рук бандитов погибли 315 человек.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.