Великий Новгород, , 13:35 — REGNUM ГУ МЧС России по Новгородской области объявило штормовое предупреждение в регионе. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве со ссылкой на прогноз новгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Новгородской области усиливается ветер.

«Ночью 22 января местами по области сохранится усиление ветра западных направлений с порывами до 16 м/с», — говорится в сообщении ведомства.

Сегодня, 21 января, в регионе также ожидается сильный ветер со скоростью 9−14 м/с, местами — с порывами до 16 м/с. Жителей области предупреждают о необходимости соблюдения мер безопасности.