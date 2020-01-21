Томск, , 13:25 — REGNUM В Асиновском районе Томской области двум спасшимся из огня рабочим предоставят временное жильё в местном общежитии. Как сообщили ИА REGNUM в областном администрации, такое поручение дал глава региона Сергей Жвачкин руководителю Асиновского района Николаю Данильчуку по итогам работы оперативного штаба.

Вице-губернатору по вопросам безопасности Игорю Толстоносову поручено вместе с органами МЧС провести проверку пожарной безопасности, условия труда и проживания работников на подобных предприятиях. Всего в регионе насчитали 378 таких хозяйствующих субъектов.

Читайте также: Смертельный пожар в Томской области — трансляция

Кроме того, Жвачкин поручил департаменту по международным и региональным связям администрации Томской области немедленно связаться с посольством Узбекистана в России. В том числе для того, чтобы урегулировать вопросы по транспортировке тел погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, десять рабочих из Узбекистана и гражданка России погибли при пожаре в посёлке Причулымском Асиновского района. Трагедия произошла 21 января. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также: Пожар в Томской области: устанавливается личность погибшей гражданки России

По данным властей Томской области, возгорание произошло на территории лесопильного предприятия. Погибли работники ООО «Грин Вуд». Сгоревшее деревянное строение не было предназначено для проживания людей.

Также уточняется, что граждане Узбекистана работали в Асиновском районе на законных основаниях.

Читайте ранее в этом сюжете: Смертельный пожар в Томской области: что известно на сегодняшний день