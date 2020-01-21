Кагосима, Япония, , 13:28 — REGNUM В Японии задержали южнокорейское рыболовецкое судно из Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой представителей агентства по рыболовству Японии.

По их словам, 18 января 45-тонное судно, на борту которого находилось десять моряков, осуществляло незаконную рыбную ловлю в 290 км к западу от села Тосима префектуры Кагосима.

В агентстве отметили, что судно попыталось скрыться, однако, несмотря на попытки бегства, было задержано спустя три часа. 58-летний капитан, арестованный представителями правоохранительных орган, признал все обвинения и был освобожден после предоставления гарантийного письма о выплате залога с южнокорейской стороны.