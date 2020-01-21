Ставрополь, , 13:20 — REGNUM На Северном Кавказе пресечена попытка крупной аферы. Трое мошенников пытались продать должность мэра одного из городов Дагестана. За свои услуги они просили 10 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 21 января в пресс-службе МВД.

Двое задержанных помещены под арест, один — под подписку о невыезде. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Из подробностей дела известно, что в главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу обратился житель Дагестана, сообщив, что ему поступило предложение за 10 млн рублей занять пост градоначальника одного из городов Республики Дагестан. Посредниками выступили некие лица, представившиеся высокопоставленными сотрудниками одной из силовых структур.

В момент передачи взятки в виде муляжа злоумышленники были задержаны. У них были обнаружены и изъяты травматический пистолет с патронами и аэрозольное устройство в виде пистолета. У одного из них также имелось поддельное удостоверение судьи Арбитражного третейского суда Ставропольского края.