Ростов-на-Дону, , 13:19 — REGNUM В Ростовской области подростка подозревают в убийстве, совершённом в состоянии алкогольного опьянения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 21 января.

Как полагают следователи, конфликт между местными жителями, закончившийся трагедией, произошёл 19 января 2020 года на улице Энтузиастов в Белой Калитве. В ходе ссоры с двумя 31-летними незнакомыми мужчинами подросток нанёс оппонентам несколько ножевых ранений. В результате один мужчина скончался, другой госпитализирован.

«В ходе допроса подозреваемый свою вину в совершении преступлений признал полностью. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и ч. 3 ст. 30 — п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».