Село Енотаевка, Астраханская область, , 13:11 — REGNUM В Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту нападения собаки на ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

По версии следствия, 17 августа 2019 года жители Московской области, с которыми была пятилетняя девочка, приехали на отдых на рыболовную базу в село Замьяны Енотаевского района. Вечером 28 августа на ребёнка напала собака, находившаяся на территории базы. Девочка пострадала: после нападения собаки на её лице остались рваные раны.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Ведётся расследование.