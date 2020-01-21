Красноярск, , 13:08 — REGNUM В Красноярском крае задержали управляющего региональным отделением Пенсионного фонда России Дениса Майбороду. Об этом сообщает портал «ПМ» со ссылкой на собственные источники.

Подробности о задержании, а также причины не сообщаются. В пресс-службах ФСБ, Следственного комитета и полиции сообщили, что такой информации у них нет. Отказались комментировать информацию и в Пенсионном фонда Красноярского края.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года был взят под стражу заместитель управляющего краевым отделением ПФР Алексей Трофимов по подозрению в получении крупной взятки.

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