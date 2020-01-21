Хартум, , 13:06 — REGNUM В результате взрыва гранаты на свадебной вечеринке в Судане погибли пять человек, об этом 21 января сообщает Al Arabia.

Инцидент произошел на востоке столицы страны, городе Хартум, в беднейшем районе города. По данным журналистов, взрыв произошел по вине сотрудника правоохранительных органов, присутствовавшего на мероприятии.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия. Отмечается, что ранения также получили 40 человек, они госпитализированы.