Голышмановский район, Тюменская область, , 13:01 — REGNUM В районном центре Голышманово Тюменской области с 21 января закрыта на десять дней средняя школа № 1. Объявлен карантин по внебольничной пневмонии, которой заразились 14 учащихся, сообщает администрация муниципалитета.

Общее число учащихся в школе — 1035. Дети будут проходить учебный материал дистанционно, по интернету. На период действия карантина будет произведена дезинфекция вытяжки и вентиляционных ходов здания школы, обработаны игрушки, компьютеры, предметы мебели, поясняют в муниципальном отделе образования.

Внебольничная пневмония — инфекционное заболевание органов дыхания. Год назад в Голышмановской школе № 1 уже был карантин по данному заболеванию. Тогда количество заражённых составило 11 детей.