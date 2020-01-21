Красноярск, , 13:04 — REGNUM Руководитель отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Денис Майборода задержан. Об этом сообщает 21 января РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник не указал, что стало причиной задержания, и не привёл его детали.

Майборода родился в 1973 году. Он фактически управляет отделением ПФР по Красноярскому краю с июля 2014 года. Тогда он был назначен исполняющим обязанности управляющего, а в феврале 2016 года — управляющим отделения ПФР.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года в Красноярском крае был арестован заместитель управляющего отделением ПФР Алексей Трофимов. Его арестовали по делу о хищении более 70 млн рублей.

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