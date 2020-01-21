Ханчжоу, Китай, , 13:10 — REGNUM Пять человек изолированы в восточной китайской провинции Чжэцзян из-за подозрения на новый коронавирус. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на власти провинции.

Пациентов поместили в карантин из-за респираторного заболевания, которое может оказаться пневмонией нового типа. Диагноз пока не подтверждён. Указано, что эти люди прибыли 17 января из города Ухань, где произошла вспышка заболевания.

Провинция Чжэцзян находится на восточном побережье Китая, тогда как город Ухань — в провинции Хубэй на востоке центральной части страны.

Как сообщало ИА REGNUM, пневмония нового типа продолжает распространяться в Китае. Заболели более 200 человек, шесть пациентов скончались.

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