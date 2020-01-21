Черкесск, , 12:44 — REGNUM Мужчина пострадал при взрыве в гаражном кооперативе в Карачаево-Черкесии. Инцидент произошел днем 19 января. Пострадавший доставлен в Республиканскую клиническую больницу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Информация о пожаре в гаражном кооперативе «Север» в городе Черкесске поступила в дежурную смену около 12:40. Сообщалось, что на тушение огня было направлено 15 пожарных. Спустя 40 минут пожар был потушен. Пострадавший спасен.

При ликвидации возгорания на месте происшествия был обнаружен взорвавшийся газовый баллон. Являлся ли он причиной пожара, предстоит выяснить.

Напомним, в декабре 2019 года в Карачаево-Черкесии произошел пожар в магазине «Универмаг» в селе Учкекен. Посетители и продавцы были экстренно эвакуированы. Никто не пострадал.