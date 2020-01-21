Житомир, Украина, , 12:48 — REGNUM В Житомире в мусорном баке мужчина случайно нашёл два гранатомёта РПГ-26, сообщили 21 января в пресс-службе Национальной полиции Житомирской области.

«Заявитель рассказал, что в мусорном баке на окраине Житомира заметил нестандартный пакет, а когда развернул, обнаружил гранатометы», — рассказали в пресс-службе.

Боеприпасы изъяли и передали специалистам для проведения экспертиз. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Как ранее сообщил представитель Народной милиции ДНР, военный транспорт, выезжающий на Украину из зоны проведения карательной операции против Донбасса, в 80% случаев перевозит незаконное оружие.

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