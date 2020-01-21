Уфа, , 12:44 — REGNUM Тело мужчины, лежащее на внутридомовом проезде, обнаружено в Уфе. Об этом 21 января сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По сообщению пресс-службы ведомства, информация о том, что возле дома № 8/1 по улице Г. Амантая обнаружен мужчина, который лежит на внутридомовом проезде, поступила на пульт спасателям днем 21 января.

На место происшествия выехали по тревоге оперативные службы города. Отмечается, что врачи констатировали смерть мужчины 1953 года рождения.

В настоящее время следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства произошедшего.