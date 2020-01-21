Санкт-Петербург, , 12:29 — REGNUM Три пассажира маршрутки пострадали в Петербурге после того, как транспортное средство столкнулось с «Газелью» и легковым автомобилем, двигающимися в попутном направлении. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, 21 января около 09:55 у дома 47 по Песочному шоссе в Выборгском районе 51-летний водитель маршрутного такси К-259 марки Volkswagen Crafter столкнулся с двигающимися в попутном направлении «Газелью» и Volkswagen Polo.

В результате ДТП пострадали три женщины, пассажирки маршрутки.

«С травмами средней степени тяжести госпитализированы. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — отмечено в сообщении УГИБДД.

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