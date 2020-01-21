Томск, , 12:24 — REGNUM Последняя проверка деятельности ООО «Грин Вуд», чьи работники погибли в ночном пожаре в посёлке Причулымском Асиновского района Томской области, происходила в 2017 году. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в администрации Томской области, главе региона Сергею Жвачкину доложили члены комиссии по чрезвычайным ситуациям в Асиновском районе.

По итогам проверки районная прокуратура вынесла предписание об устранении замечаний.

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Примечательно, что деревянное строение, которое 21 января уничтожил пожар, не проверяли. Оно не было предназначено для проживания людей.

В ходе экстренного заседания Жвачкин распорядился проверить все лесопильные предприятия региона и условия жизни их временных рабочих.

Что касается десятерых погибших рабочих, граждан Узбекистана, они работали в Асиновском районе в 2019 году на законных основаниях, имея патенты. Личность ещё одной погибшей — гражданки России — устанавливается.

«Мало того, что люди жили в не предназначенном для этого здании, так ещё и на окнах в нём были установлены решётки. Следователи установят причины пожара, виновные в трагедии понесут наказание», — прокомментировал Жвачкин.

Глава региона выразил глубокие соболезнования узбекской диаспоре и семье погибшей гражданки России.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в посёлке Причулымском произошёл ночью 21 января. Загорелось одноэтажное деревянное здание. Погибли десять рабочих из Узбекистана и гражданка России — 11 человек.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. Названа предварительная причина пожара.

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