Таганрог, Ростовская область, , 12:18 — REGNUM В Ростовской области водитель за рулём маршрутного такси въехал в жилой дом. Об этом ИА REGNUM проинформировали в региональном управлении ГИБДД.

Инцидент произошёл вечером 20 января на улице Лизы Чайкиной в Таганроге. Водитель, находившийся за рулём Hyundai County в момент аварии, скрылся с места происшествия. В настоящее время мужчина задержан.

В тот же день в полицию поступило заявление о угоне. Водитель пояснил, что ключи от автомобиля хранил под ковриком в машине. По данному факту проводится проверка.