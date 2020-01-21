Кострома, , 12:01 — REGNUM В Костроме двоих подростков спасатели сняли с самодельного плота, они собирались путешествовать по Волге, — сообщает пресс-служба УМВД по Костромской области.

Костромские приятели 12 и 15 лет нашли на берегу Волги плот и решили отправиться на нем в плавание. Волга в этом году не замерзла, конструкцию легко спустили на воду.

Далеко от берега отчалить не успели — юных путешественников заметили местные жители и позвонили в службу спасения. На место через несколько минут прибыл наряд патрульно-постовой службы.

Подростков доставили в отдел внутренних дел и передали в руки родителей. С семьями инспекторы ПДН провели профилактическую беседу. Оба ребенка из благополучных семей.