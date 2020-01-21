Казань, , 12:01 — REGNUM По факту смерти пассажира самолета Москва — Южно-Сахалинск, который экстренно приземлился в Казани вечером 20 января, проводится проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в Приволжском следственном управлении СКР на транспорте.

До настоящего момента следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, назначена экспертиза. Проводятся другие мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принят процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет авиакомпании «Аэрофлот» приземлился в аэропорту Казани в 22:55 из-за критического состояния здоровья пассажира — жителя Московской области 1961 года рождения.

Уточнялось, что помощь мужчине начали оказывать еще в полёте.

После посадки мужчину осмотрела прибывшая бригада скорой помощи и констатировала смерть.

Самолет вылетел в направлении Южно-Сахалинска ночью 21 января.

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