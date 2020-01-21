Посёлок городского типа Волоконовка, Белгородская область, , 12:02 — REGNUM Фрагмент полотка обвалился в двухэтажном жилом многоквартирном доме в посёлке Волоконовка Белгородской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети. По словам жильцом, дом в ужасном состоянии, его убрали из очереди на капремонт, но не внесли в список сносимых зданий.

Обрушение произошло 20 января около 19:30 в квартире дома №66 по улице Комсомольской. Сначала жители услышали сильный грохот, а потом в одной их квартир обнаружили осыпавшиеся куски штукатурки. По счастливой случайности обошлось без жертв. Фотографии разместили в паблике «Волоконовка онлайн».

«Дом вообще в ужасном состоянии, на капремонт он уже не стоит в очереди (хотя платим за это), а под снос — он ещё не стоит! Пожалуйста, примите меры, пока не пришлось искать под завалами живых людей!» — написал подписчик.

По данным регионального Фонда содействия реформирования ЖКХ, двухэтажный дом введён в эксплуатацию в 1957 году, в нём расположено восемь квартир, в которых проживают девять человек. Износ здания составляет 56%, капремонт запланирован на 2043−2045 года.