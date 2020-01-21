Асиновский р-н, , 11:59 — REGNUM При пожаре в посёлке Причулымском Асиновского района Томской области, помимо десяти рабочих из Узбекистана, погибла гражданка России. Как сообщили ИА REGNUM в администрации региона, личность погибшей устанавливается.

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Тем временем, после смертельного пожара глава региона Сергей Жвачкин поручил проверить все лесопильные предприятия Томской области и условия жизни их временных рабочих.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Причулымском произошёл ночью 21 января. Погибли десять граждан Узбекистана и гражданка России. Площадь возгорания в одноэтажном деревянном строении составила 208 кв. м.

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Возбуждено уголовное дело, названа предварительная причина пожара.

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